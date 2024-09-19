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18:03, 19 сентября 2024Силовые структуры

Суд рассмотрит дело известного стендап-комика о дискредитации ВС России

Суд Нижнего Новгорода рассмотрит дело комика Гаврилова о дискредитации ВС России

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Нижегородский районный суд рассмотрит административное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении стендап-комика Дмитрия Гаврилова. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело поступило в суд 18 сентября. Комику вменяется статья 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан») КоАП РФ. Ему грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Дата судебного заседания еще не назначена.

10 сентября стало известно об аресте Гаврилова за оскорбление офицеров Вооруженных сил (ВС) России в видеоролике на YouTube. После его задержания в сети появилось видео с извинениями комика.

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      Илона Палей
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