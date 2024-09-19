Татьяна Бакальчук резко обеднела после слияния Wildberries и Russ

Forbes: состояние Бакальчук после слияния Wildberries и Russ сократилось вдвое

Состояние Татьяны Бакальчук после слияния Wildberries и Russ сократилось почти вдвое. О том, что соосновательница маркетплейса резко обеднела, сообщает Forbes.

После того как самая богатая женщина России отдала 35 процентов акций Wildberries стоимостью около 3,4 миллиарда долларов, чистая стоимость ценных бумаг снизилась с 7,9 до 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, отмечают авторы, на состояние Бакальчук повлияли изменения курса рубля.

Маркетплейс Wildberries завершил объединение с рекламным оператором Russ Outdoor 5 августа 2024 года. Права и обязанности по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries переданы в полном объеме новому юридическому лицу ООО «РВБ».

Целью объединения двух компаний назвали «совместное создание новейшей цифровой торговой платформы», которая охватит не только Россию и СНГ, но и страны Глобального Юга. Позднее опрошенные RTVI юристы допустили, что Татьяну Бакальчук мог подтолкнуть к сделке многомиллиардный ущерб из-за пожара на складе в петербургских Шушарах.

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук предупредил, что существует угроза отстранения его супруги от управления Wildberries. «Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», — поведал он.