Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:15, 19 сентября 2024Экономика

Татьяна Бакальчук резко обеднела после слияния Wildberries и Russ

Forbes: состояние Бакальчук после слияния Wildberries и Russ сократилось вдвое

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Состояние Татьяны Бакальчук после слияния Wildberries и Russ сократилось почти вдвое. О том, что соосновательница маркетплейса резко обеднела, сообщает Forbes.

После того как самая богатая женщина России отдала 35 процентов акций Wildberries стоимостью около 3,4 миллиарда долларов, чистая стоимость ценных бумаг снизилась с 7,9 до 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, отмечают авторы, на состояние Бакальчук повлияли изменения курса рубля.

Маркетплейс Wildberries завершил объединение с рекламным оператором Russ Outdoor 5 августа 2024 года. Права и обязанности по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries переданы в полном объеме новому юридическому лицу ООО «РВБ».

Целью объединения двух компаний назвали «совместное создание новейшей цифровой торговой платформы», которая охватит не только Россию и СНГ, но и страны Глобального Юга. Позднее опрошенные RTVI юристы допустили, что Татьяну Бакальчук мог подтолкнуть к сделке многомиллиардный ущерб из-за пожара на складе в петербургских Шушарах.

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук предупредил, что существует угроза отстранения его супруги от управления Wildberries. «Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», — поведал он.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России создадут реестр нелегальных мигрантов. Попавшим туда запретят жениться, водить машину и пользоваться банками

      России спрогнозировали рост торговли с одним из ключевых партнеров

      На Украине назвали возможный период завершения конфликта с Россией

      Жителя Курской области полтора месяца считали пропавшим без вести и нашли в Москве

      SpaceX второй раз запустила европейские спутники Galileo

      Премьер Польши попросил жителей не боятся немецких солдат

      Житель Суджи рассказал о стрельбе солдат ВСУ по мирным жителям

      В России за два года отменены реабилитации более четырех тысяч человек

      Муж беременной российской юмористки объяснил нежелание жены рожать за границей

      Военный эксперт объяснил значение Курской области для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше