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10:17, 19 сентября 2024Россия

Тело бойца СВО почти год пролежало на поле боя

Тело бойца СВО из ХМАО почти год пролежало под Бахмутом

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Тело участника специальной военной операции (СВО) почти год пролежало на поле боя. Об этом вдова бойца из Ханты-Мансийского автономного округа рассказала журналистам 86.RU.

Мужчину призвали в войска осенью 2022-го года. «Изначально Максим числился в танковых войсках, но потом неожиданно его перевели в штурмовой отряд под Бахмутом (украинское название Артемовска в ДНР — прим. "Ленты.ру")», — пояснила россиянка. Вскоре после этого мужчина пропал.

С апреля 2023-го по январь 2024-го года тело военнослужащего не могли эвакуировать в тыл. Установить его личность удалось только после экспертизы ДНК. Бойца похоронят 19 сентября в Нижневартовске.

Ранее в Волгоградской области другого участника СВО похоронили через два года после смерти. О нем ничего не было известно с весны 2022-го года. До отправки на спецоперацию он проходил службу в Сирии.

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      Алан Босиков
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