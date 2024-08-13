В российском регионе бойца СВО похоронили через два года после смерти

В Волгоградской области бойца СВО похоронили через два года после смерти

В Волгоградской области участника специальной военной операции (СВО) похоронили через два года после смерти. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

23-летнего десантника не стало в самом начале СВО — в апреле 2022-го года. С тех пор до недавнего времени о судьбе мужчины ничего не было известно, и он числился пропавшим без вести.

По словам брата бойца, тот до отправки в новые российские регионы служил в Сирии. На спецоперацию он попал сразу после учений. Еще при жизни военнослужащий получил медаль «За Отвагу».

Ранее в Татарстане вдова участника СВО была вынуждена месяц ждать похорон мужа из-за требования оплатить транспортировку останков.