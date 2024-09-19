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12:55, 19 сентября 2024Интернет и СМИ

Известный телеведущий рассказал о чуть не стоившем ему жизни случае

Телеведущий и шеф-повар Джон Тород рассказал, что дважды упал с лошади

Фото: Tim P. Whitby / Getty Images

Известный британский телеведущий и шеф-повар Джон Тород рассказал о несчастном случае, который чуть не стоил ему жизни. Его историю опубликовала газета The Mirror.

Отмечается, что инцидент произошел в декабре 2016 года. Тород дважды упал с лошади, в результате чего был госпитализирован с тяжелыми травмами. «После того как я упал, мне показалось, что у меня девять жизней», — прокомментировал случившееся ведущий.

Ранее сообщалось, что ирландский теле- и радиоведущий Стивен Нолан, работающий на «Би-би-си», попал в больницу в результате несчастного случая. Журналист сломал палец на ноге, когда пытался передвинуть коробки с плитками.

Джон Тород прославился в Великобритании как ведущий шоу MasterChef («МастерШеф») на канале BBC One. Является автором нескольких кулинарных книг.

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      Олег Давыдов
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