Трамп предрек уничтожение Израиля в случае победы Харрис

Трамп: если Харрис победит, то Израиль будет уничтожен

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предрек уничтожение Израиля в случае победы его соперницы Камалы Харрис на выборах. Трансляция выступления велась на YouTube-канале политика.

«Голос за Камалу Харрис - это голос за уничтожение Израиля», — заявил республиканец. По его словам, это государство перестанет существовать в течение двух лет при сценарии победы нынешнего вице-президента.

Трамп в случае избрания пообещал завершить конфликты как на Ближнем Востоке, так и на Украине.

В конце августа Харрис заявила, что для завершения конфликта между Израилем и Палестиной необходимо выработать «двухгосударственное решение». Кроме того, она подчеркнула важность заключения сделки по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Политик заметила, что эта «война должна закончиться».