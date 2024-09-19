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04:52, 19 сентября 2024Мир

Трамп предрек уничтожение Израиля в случае победы Харрис

Трамп: если Харрис победит, то Израиль будет уничтожен
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Дональд Трамп. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предрек уничтожение Израиля в случае победы его соперницы Камалы Харрис на выборах. Трансляция выступления велась на YouTube-канале политика.

«Голос за Камалу Харрис - это голос за уничтожение Израиля», — заявил республиканец. По его словам, это государство перестанет существовать в течение двух лет при сценарии победы нынешнего вице-президента.

Трамп в случае избрания пообещал завершить конфликты как на Ближнем Востоке, так и на Украине.

В конце августа Харрис заявила, что для завершения конфликта между Израилем и Палестиной необходимо выработать «двухгосударственное решение». Кроме того, она подчеркнула важность заключения сделки по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Политик заметила, что эта «война должна закончиться».

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      Сергей Грехов
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