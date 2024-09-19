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04:35, 19 сентября 2024Мир

Трамп прокомментировал похищение документов его избирательного штаба иранскими хакерами

Трамп заявил, что Иран вмешался в выборы в США, разослав похищенные документы

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, комментируя на выступлении перед своими сторонниками в Нью-Йорке похищение и рассылку документов его избирательного штаба связанными с Ираном хакерами, отметил, что они совершили реальное вмешательство в американские выборы, сообщает РИА Новости.

«Иран передал эти данные штабу Джо Байдена. Это является примером реального вмешательства иностранного государства в наши выборы, а не та связанная с Россией фальшивая чушь, которые на меня навешивали в течение многих лет», — заявил политик.

Ранее ФБР, аппарат Директора национальной разведки и Агентство по обеспечению инфраструктурной кибербезопасности опубликовали совместное заявление, в котором обвинили иранских хакеров в том, что они похитили внутренние документы избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа и разослали их СМИ, а также лицам, связанным с нынешним американским лидером Джо Байденом.

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      Марина Совина
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