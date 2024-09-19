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14:01, 19 сентября 2024Путешествия

Туристка отправилась в самое длинное ущелье Европы и была завалена камнями

ProtoThema: туристку завалило камнями в ущелье Самария на Крите

Фото: Lapplaender / Wikimedia

Туристка попала под камнепад в ущелье Самария на Крите, которое является самым длинным в Европе. Об этом сообщает издание ProtoThema.

18 сентября 35-летняя путешественница отправилась в ущелье протяженностью 16 километров и оказалась под завалом. Уточняется, что женщина получила травму голени и не выжила в результате обильного кровотечения. Для транспортировки ее тела из ущелья потребовался вертолет.

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Из-за схода камней десятки других посетителей достопримечательности оказались заблокированы, им потребовалась эвакуация. Отмечается, что в день несчастного случая в ущелье успели побывать около 1,1 тысячи человек.

Ранее в Перу туристический автобус сорвался со скалы по пути к Мачу-Пикчу. На кадрах с места происшествия видно, что очевидцам пришлось удерживать транспортное средство руками.

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      Мария Борисова
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