Учительница занялась сексом с 15-летним подростком

ABC: в Австралии учительница совратила 15-летнего подростка

В Австралии начался суд над учительницей из города Канберра, которая совратила 15-летнего подростка. Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Женщине, возраст и имя которой не разглашаются, предъявлено семь обвинений. В частности, ее обвиняют в изнасилование ребенка, домогательствах, непристойном поведение, а также в предоставлении несовершеннолетнему наркотиков и порнографических материалов.

По версии прокуратуры, эти преступления учительница совершила в период с ноября 2020 по октябрь 2021 года, когда пострадавшему еще не исполнилось 16 лет. Они познакомились в школе, однако потом женщина уволилась. Через некоторое время юноша связался с ней и возобновил общение. Позже он признался своей девушке, что «однажды занялся сексом с учительницей».

Из судебных документов также следует, что женщина давала подростку марихуану, присылала ему свои фотографии в обнаженном виде, делала подарки и часто подвозила его на своем автомобиле. Родителям он говорил, что едет в школу на автобусе. При этом школьник признался, что завышал свой возраст, и говорил, что ему уже 16 лет (возраст согласия в Австралии — прим. «Лента.ру»).

Подсудимая отрицает сексуальные контакты со школьником. Она также утверждает, что не давала ему наркотики. Судебный процесс продолжается.

Ранее в США учительница из штата Миссури признала себя виновной в совращении ученика. Еще до ареста поведение женщины вызывало вопросы у администрации, так как она ходила по школе в откровенных нарядах.

