Украина мобилизовала сотрудников МУР

В Закарпатье мобилизовали всех технических работников театра МУР

В Закарпатье сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») мобилизовали всех технических работников театра МУР («Художественное украинское движение»). Сообщение опубликовано на странице театра в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Как сообщается, военкомы мобилизовали сотрудников театра перед началом спектакля в Ужгороде. При этом сам театр проводит выступления в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проводит денежные сборы.

«Что делать с туром дальше — мы не знаем», — подчеркивается в сообщении. Также в МУР рассказали, что спектакль в Ужгороде начался с задержкой в два часа, так как актерам пришлось устанавливать сцену самостоятельно.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал пересмотреть перечень отраслей для бронирования от мобилизации после скандала с работниками цирка. Он добавил, что правительство не должно допускать никаких спекуляций.