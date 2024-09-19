NI: вторжение в Курскую область может обернуться катастрофой для ВСУ

Вторжение украинской армии в Курскую область не повлияло на общий ход конфликта с Россией и рискует превратиться в катастрофу, заявили аналитики Дэниел Бесснер и Дерек Дэвисон, пишет американский журнал The National Interest (NI).

По словам экспертов, спустя месяц видно, что атаки на Курскую область ничего не изменили для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Украине и ее союзникам следует приложить все усилия, чтобы начать переговоры с Россией», — подчеркнули они.

Специалисты предупредили, что российское наступление в Курской области может превратить авантюру Киева в настоящую военную катастрофу. Перед Украиной стоит выбор: либо отступить с захваченных территорий, либо потерять множество солдат, уточнили они.

Ранее сообщалось, что ВСУ испытывают серьезные трудности с коммуникацией между командованием и развернутыми в Курской области соединениями.