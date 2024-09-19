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13:45, 19 сентября 2024Бывший СССР

В Генштабе ВСУ отказались верить в возвращение военнообязанных из-за границы

Нардеп Рахманин: Генштаб ВСУ не верит в возвращение военнообязанных

Фото: Petros Giannakouris / AP

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже не ждет возвращения военнообязанных из-за границы. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, представители военного командования сообщили, что не верят в то, что получится привлечь из-за рубежа новых людей, даже если будет принято какое-то политическое решение.

«Я думаю, что на сегодня это больше разговоры, чем реальная перспектива», — сказал он.

Он счел маловероятным возвращение уехавших украинцев, поскольку желавшие служить уже приехали, а остальные будут избегать мобилизации. Депутат также отметил, что вопрос возвращения военнообязанных на Украину осложнен международными соглашениями, к которым присоединилась страна. По его словам, без желания этих стран пойти навстречу Киеву решить проблему будет крайне трудно.

Ранее МИД Украины сообщил о миллионе проживающих за границей мужчин призывного возраста, 300 тысяч из них находятся в Польше.

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      Илья Таксюр
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