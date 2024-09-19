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18:40, 19 сентября 2024Экономика

В Госдуме рассказали о возможности купить жилье намного дешевле

Депутат Аксаков: многие смогут приобрести жилье намного дешевле, чем раньше

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На фоне снижения цен и желания застройщиков привлечь покупателей многие смогут купить жилье намного дешевле, чем раньше. Таким мнением поделился председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».

По прогнозам депутата, ипотечное кредитование будет сокращаться — все меньше россиян захотят брать кредиты под высокий процент. Те же, кто собирается оформлять рыночную ипотеку, будут ориентироваться на программы от девелоперов, считает Аксаков.

Сейчас строительный комплекс начинает снижать цены и разрабатывать льготные программы, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей. «Это нормальная рыночная ситуация. Многие смогут приобрести жилье намного дешевле, чем это бы они делали, скажем, полгода назад. Ситуация должна быть рыночной, и цены на жилье должны выравниваться на уровне рыночных параметров. Они, на мой взгляд, процентов на 30 должны быть ниже, чем сегодня сложилось на рынке», — рассказал парламентарий.

Ранее сенатор Анатолий Широков обвинил однокомнатные квартиры в снижении рождаемости в России. Он считает «однушки» непригодными для расширения семьи, поэтому их превалирующее число на рынке портит демографические показатели.

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      Нина Ташевская
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