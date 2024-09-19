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14:41, 19 сентября 2024Экономика

«Однушки» обвинили в снижении рождаемости в России

Сенатор Широков: строительство «однушек» портит демографические показатели

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сенатор Анатолий Широков связал низкую рождаемость с нынешними тенденциями на рынке недвижимости. Его слова о последствиях массового строительства «однушек» для российской демографии приводит «Подъем».

По мнению Широкова, однокомнатные квартиры непригодны для расширения семьи, поэтому их превалирующее число на рынке портит демографические показатели. «Сегодня в новых домах значительная доля — это однокомнатные квартиры. Фактически мы программируем недостаток качественного жилья для создания семьи, рождения детей на ближайшие десятилетия. Однокомнатные квартиры закладывают наше отставание», — заявил он. Стимулировать рождаемость помогло бы увеличение в предложении доли просторных квартир. Малометражки Широков называет «путем в никуда» и считает необходимым взять отрасль под контроль государства.

В целях «развития семейственности» сенатор предлагает уменьшить объем строительства таких объектов, пишет «СенатИнформ». Такие квартиры, как пояснил Широков, должны служить для россиян скорее маневренным фондом, чем основным жильем.

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Как быть тем гражданам, для кого покупка «однушки» — выбор, продиктованный бюджетом, Широков не пояснил. Большую важность, по его мнению, представляет комплексное решение демографического кризиса в стране, одним из элементов которого и является жилой фонд. «Я далек от того, чтобы предлагать волшебную таблетку, которая одна решит большую демографическую проблему. Другими элементами пазла должны стать способы господдержки возможности граждан приобретать более комфортабельное жилье», — рассказал он журналистам.

Постановление о запрете на строительство в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров мэр Москвы Сергей Собянин подписал в начале августа. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по словам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх. Ранее аналитики спрогнозировали спад цен на жилье в связи с запретом на строительство микроквартир.

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      Виктория Клабукова
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