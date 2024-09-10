Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:08, 10 сентября 2024Экономика

Названо преимущество запрета на микроквартиры в России

Аналитик Репченко: запрет на малометражки снизит цены на жилье в России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Запрет на строительство микроквартир в России приведет к снижению цен в отрасли. Таким прогнозом с «Московским комсомольцем» поделился руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Малометражное жилье в сравнении с другими лотами в экспозиции — самый выгодный продукт для застройщика. Квартиры скромных размеров популярнее среди покупателей ввиду низкой общей стоимости, указал специалист. Однако цена квадратного метра здесь выше, чем в прочих объектах на рынке новостроек.

Восполнить отсутствие таких «лакомых» лотов девелоперы не смогут, уверен Репченко. Застройщикам не удастся компенсировать упущенный доход за счет роста цен на «квадрат» в более просторных квартирах, ведь уже сейчас они стоят дороже, чем может позволить средний покупатель. В будущем, вероятно, компании начнут распродавать однокомнатные квартиры по цене студий, чтобы стабилизировать спрос, допускает эксперт.

Материалы по теме:
Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Всем по коробке.Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
9 сентября 2021
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022

Кроме того, аналитик считает необходимым вернуть прежний баланс на рынке жилой недвижимости. «Помимо ограничений по площади необходимо принимать меры для возврата к нормальному ассортименту квартир, проверенному десятилетиями: примерно треть однокомнатных квартир, треть — двухкомнатных и треть квартир с тремя и более комнатами», — предложил Репченко.

Ранее в Москомэкспертизе решили отказаться от строительства в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по словам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «Надежды обнулились». Военкор разочаровался в Алаудинове после его рассказа о драке чеченцев и привел в пример Сталина

      Долги американцев резко выросли

      В рамках дела о перестрелке таксистов задержали более 10 нелегальных мигрантов

      Минобороны показало кадры уничтожения украинской гаубицы в Курской области

      На Украине раскрыли число находящихся за рубежом граждан

      Стало известно об обходе укреплений Покровска российскими военными

      Активисты потребовали признать участников группы «Каста» иноагентами

      Немецкому автогиганту предсказали падение прибыли

      В Москве наступила рекордная жара

      Премьер Польши отменил визит в Германию из-за диверсии на «Северных потоках»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше