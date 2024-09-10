Названо преимущество запрета на микроквартиры в России

Аналитик Репченко: запрет на малометражки снизит цены на жилье в России

Запрет на строительство микроквартир в России приведет к снижению цен в отрасли. Таким прогнозом с «Московским комсомольцем» поделился руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Малометражное жилье в сравнении с другими лотами в экспозиции — самый выгодный продукт для застройщика. Квартиры скромных размеров популярнее среди покупателей ввиду низкой общей стоимости, указал специалист. Однако цена квадратного метра здесь выше, чем в прочих объектах на рынке новостроек.

Восполнить отсутствие таких «лакомых» лотов девелоперы не смогут, уверен Репченко. Застройщикам не удастся компенсировать упущенный доход за счет роста цен на «квадрат» в более просторных квартирах, ведь уже сейчас они стоят дороже, чем может позволить средний покупатель. В будущем, вероятно, компании начнут распродавать однокомнатные квартиры по цене студий, чтобы стабилизировать спрос, допускает эксперт.

Кроме того, аналитик считает необходимым вернуть прежний баланс на рынке жилой недвижимости. «Помимо ограничений по площади необходимо принимать меры для возврата к нормальному ассортименту квартир, проверенному десятилетиями: примерно треть однокомнатных квартир, треть — двухкомнатных и треть квартир с тремя и более комнатами», — предложил Репченко.

Ранее в Москомэкспертизе решили отказаться от строительства в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по словам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх.