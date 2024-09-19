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14:47, 19 сентября 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о нападении США на страну

Спикер парламента Грузии Папуашвили назвал санкции США нападением на страну
Шалва Папуашвили

Шалва Папуашвили. Кадр: GIZ-ის სამართლის პროგრამა / YouTube

Введение санкций Соединенными Штатами Америки (США) в отношении высших должностных лиц МВД Грузии является нападением на страну. Об этом заявил спикер Грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает «Sputnik Грузия» в своем Telegram-канале.

По словам спикера, полицейский в любой стране является лицом и представителем государства. «Поэтому любое нападение на полицейского — это нападение на государство», — заявил Папуашвили.

Спикер добавил, что отмена введенных санкций против грузинского правительства и силовиков является условием перезагрузки отношений с США.

6 июня США ввели санкции против грузинских политиков и силовиков из-за разгона митингов против «закона об иноагентов». 16 сентября к их числу добавились глава Департамента МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури. В Белом доме это действие грузинских властей назвали «жестоким подавлением свободы слова».

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      Сергей Болиев
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