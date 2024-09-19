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08:17, 19 сентября 2024Бывший СССР

В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о трех новых взрывах в городе

Фото: Globallookpress.com

В Харькове прогремели три новых взрыва на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Терехов сообщил о взрывах в городе в 4:52 19 сентября. По предварительной информации, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар тремя корректируемыми авиационными боеприпасами (КАБ).

По словам мэра города, взрывы прогремели в Индустриальном и Салтовском районах Харькова, а также в пригороде. «Возможны повторные прилеты. Будьте осторожны», — заявил чиновник.

Глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров также сообщил о повреждении инфраструктуры. О каких объектах инфраструктуры идет речь, Федоров не уточнил.

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      Алевтина Запольская
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