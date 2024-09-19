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08:11, 19 сентября 2024Бывший СССР

В подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава ОВА Федоров: в Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

В подконтрольной Киеву части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

О каких объектах инфраструктуры идет речь, Федоров не уточнил. Информация об их количестве и местонахождении также отсутствует.

Суммарно в течение суток, по словам главы ОВА, в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области раздалось более 160 взрывов.

Утром 18 сентября стало известно о попавших под удар энергетических объектах в украинском городе Сумы. Как рассказали в Сумской ОВА, в результате энергосистема региона стала функционировать в напряженном режиме. Местные власти призвали потребителей меньше использовать электроэнергию.

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      Екатерина Грищенко
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