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16:46, 19 сентября 2024Мир

В Израиле заявили о срыве заговора Ирана с целью покушения на Нетаньяху

JP: спецслужбы Израиля сорвали заговор Ирана с целью покушения на Нетаньяху

Фото: Ohad Zwigenberg / Reuters

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) сорвала «заговор Ирана», целью которого было покушение на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и директора ШАБАК Ронена Бара. Об этом со ссылкой на заявление израильской спецслужбы сообщила газета The Jerusalem Post (JP).

«Заговор состоял в том, чтобы использовать израильского бизнесмена, которого израильские СМИ называют Моти Макманом, 73-летнего жителя [израильского города] Ашкелон, который долгое время жил в Турции и имел финансовые отношения как с турецкими, так и с иранскими лицами, для разработки планов покушения на [высокопоставленных лиц] в Израиле», — говорится в публикации.

После того как Макмана обманом перевезли в Иран, с ним якобы встретились представители иранских спецслужб, которые предложили ему работу по организации покушения. За это 73-летний израильтянин запросил миллион долларов. Для первичных мероприятий по поиску исполнителей, вербовке агентов и транспортировки оружия он получил пять тысяч евро. Сейчас он арестован и ему предъявлены обвинения.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана снова пообещал отомстить Израилю и США за ликвидацию главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Военные назвали проведенную в июле израильскую операцию «трусливой» и отметили, что «течение времени не помешает намерению Исламской Республики Иран отомстить за пролитую кровь».

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      Виктория Кондратьева
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