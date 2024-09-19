В Киеве дерусифицировали улицы Тургенева и Есенина

Киевская горадминистрация: в городе дерусифицированы улицы Тургенева и Есенина

Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование нескольких городских объектов, носящих имена русских деятелей культуры и ученых. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

«Проводим комплексный процесс дерусификации. В многовековом Киеве не должно остаться наименований, связанных с Россией, ее советским и имперским прошлым», — заявил секретарь Киевского совета Владимир Бондаренко.

КГГА приняла решение о переименовании улиц Брюсова, Станиславского, Боткина, Тургенева и Есенина, а также Бехтеревского переулка. Также было решено «декоммунизировать» улицы Октябрьская и парк «Юность», ставший «Гамбургским». По словам Бондаренко, эти «нарративы влияли на искажение национального сознания» жителей Украины.

Ранее на Украине захотели дерусифицировать копейку. Нацбанк предложил дать ей название «шаг».