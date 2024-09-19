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23:24, 19 сентября 2024Бывший СССР

В МИД Украины отвергли предложение Польши по Крыму

МИД Украины: вопрос принадлежности Крыма не является предметом обсуждений

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В МИД Украины категорически отвергли предложение властей Польши по вопросу принадлежности Крыма, заявив о недопустимости обсуждений и компромиссов в данном вопросе. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

В ведомстве подчеркнули, что территориальная целостность Украины «никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов». Отмечается, что данную точку зрения поддерживают как Вооруженные силы Украины (ВСУ), так и западные партнеры Киева.

Прежде глава МИД Польши Радослав Сикорский на встрече в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для «подготовки честного референдума» о статусе полуострова. Он подчеркнул, что Крым символически важен для России и президента страны Владимира Путина, а также имеет стратегическую ценность для Украины.

Ранее зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ответил на предложение Сикорского по Крыму. Сенатор назвал подобный сценарий невозможным.

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      Артём Верейкин
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