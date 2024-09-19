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14:08, 19 сентября 2024Мир

В России ответили на предложение Польши передать Крым под мандат ООН

Сенатор Климов назвал невозможным передачу Крыма под мандат ООН

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ответил на предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат Организации Объединенных Наций (ООН) для проведения на полуострове «честного референдума». В разговоре с «Лентой.ру» сенатор назвал подобный сценарий невозможным.

Ранее Сикорский предложил передать контроль над Крымским полуостровом под мандат ООН, чтобы международная миссия могла подготовить «честный референдум», который определит его статус в вопросе принадлежности к какой-либо стране.

«Это вопросы из серии "есть ли жизнь на Марсе". (...) Эти люди демонстрируют какие-то свои особые подходы, но это все сделать невозможно и не нужно. (...) Рассуждать они могут о чем угодно», — считает Климов.

Невозможно потому, что в Совете безопасности ООН у России есть право вето, а, самое главное, согласно Конституции России, все уже давно определено, и она имеет для нас высшую силу

Андрей Климовзампред комитета Совфеда по международным делам

17 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поругался с Сикорским во время его официального визита в Киев из-за обвинений в недостаточной поддержке Украины в вопросах вступления страны в Евросоюз и помощи с поставками военной техники.

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