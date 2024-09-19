Польша предложила передать Крым под мандат ООН

Контроль над Крымским полуостровом нужно передать под мандат Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы международная миссия могла подготовить «честный референдум», который определит его статус в вопросе принадлежности к какой-либо стране. Об этом во время встречи в формате YES в Киеве заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает «Страна.ua».
«Крым символически важен для России и особенно для [президента России Владимира] Путина, но также он стратегически важен и для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное... И мы могли бы отложить это на 20 лет», — предложил польский министр.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поругался с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским во время его официального визита в Киев из-за обвинений в недостаточной поддержке Украины в вопросах вступления страны в Евросоюз и помощи с поставками военной техники.