Польша предложила передать Крым под мандат ООН

Глава МИД Польши Сикорский: нужно передать Крым под мандат ООН для референдума

Контроль над Крымским полуостровом нужно передать под мандат Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы международная миссия могла подготовить «честный референдум», который определит его статус в вопросе принадлежности к какой-либо стране. Об этом во время встречи в формате YES в Киеве заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает «Страна.ua».

«Крым символически важен для России и особенно для [президента России Владимира] Путина, но также он стратегически важен и для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное... И мы могли бы отложить это на 20 лет», — предложил польский министр.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поругался с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским во время его официального визита в Киев из-за обвинений в недостаточной поддержке Украины в вопросах вступления страны в Евросоюз и помощи с поставками военной техники.