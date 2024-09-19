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04:39, 19 сентября 2024Культура

В МВД сочли песни основателя «Ногу свело!» противоречащими интересам России

МВД: песни основателя «Ногу свело!» Покровского противоречат интересам России
Максим Покровский

Максим Покровский. Фото: Razhden Gamezardashvili / Russian Look / Globallookpress.com

Специалисты управления по борьбе с экстремизмом МВД посчитали, что некоторые песни основателя группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан иноагентом) противоречат «национальным интересам» РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве примеров приводятся песни, записанные после начала СВО, где критикуется «деятельность российских властей».

До этого Покровский подал иск к Минюсту, чтобы оспорить свою включение в список иноагентов. Замоскворецкий суд отклонил его, посчитав, что музыкант находится под иностранным влиянием, потому что «распространяет на интернет-площадках негативное мнение о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, а также сам участвует в создании указанных сообщений и материалов».

Минюст включил лидера группы «Ногу свело!» в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Отмечалось, что Покровский открыто выступал в поддержку Украины, принимал участие в сборе средств, а также взаимодействовал с иностранными структурами.

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      Сергей Грехов
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