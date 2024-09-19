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12:44, 19 сентября 2024Бывший СССР

В Одессе антикоррупционная служба пришла с обысками к представителю правящей партии

НАБУ пришло с обысками к главе фракции «Слуга народа» в Одесском горсовете

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Globallookpress.com

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у главы фракции партии «Слуга народа» в Одесском горсовете Вадима Мороховского. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации ведомства, обыски связаны с делом в отношении председателя Одесского облсовета Григория Диденко, подозреваемого в незаконном обогащении более чем на 17 миллионов гривен (почти 38 миллионов рублей). Мороховский в этом деле упоминается как его партнер.

Ранее НАБУ провело обыски и у Диденко. Также сотрудники ведомства пришли с обысками к депутату райсовета Лилии Томашевской — фактической главе аппарата облсовета, близкой соратнице Диденко.

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      Илья Таксюр
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