На Украине прошли обыски у главы Одесского облсовета

«Страна.ua»: у главы Одесского облсовета Диденко прошли обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провела обыски у главы Одесского областного совета Григория Диденко. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Также обыски проходят у депутата райсовета Лилии Томашевской. Отмечается, что Томашевская — фактически глава аппарата облсовета и очень близкая соратница Диденко. Оба являются высокопоставленными представителями президентской партии «Слуга народа».

Ранее в Днепровском горсовете на Украине начались обыски из-за воровства денег чиновниками на бомбоубежищах. Неизвестно, был ли задержан кто-либо из работников ведомства.

До этого массовые обыски у должностных лиц горсовета Днепра проводились в рамках дела о присвоении средств на ремонтах.