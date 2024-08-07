В горсовете Днепра начались обыски у чиновников

«РБК-Украина»: в горсовете Днепра правоохранители проводят обыски у чиновников

На Украине правоохранители проводят обыски у чиновников в горсовете Днепра (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

«Массовые обыски у должностных лиц горсовета проводятся в рамках дела о присвоении средств на ремонтах. На месте проводятся следственные действия», — рассказали журналисты.

10 июля стало известно, что на Украине при передаче взятки сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали директора департамента ведомственной безопасности и контроля украинской Государственной таможенной службы. В офисах центрального аппарата, а также в региональных подразделениях Гостаможслужбы правоохранители провели обыски. Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что у бывшего координатора программы Владимира Зеленского «Большая стройка» Юрия Голика также прошли обыски. Причина проведения следственных мероприятий не уточнялась.