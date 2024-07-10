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01:05, 10 июля 2024Бывший СССР

На Украине задержали главу департамента таможни при передаче взятки

СБУ задержала директора департамента таможни Украины при передаче взятки
Архивное фото

Архивное фото. Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала директора департамента ведомственной безопасности и контроля украинской Гостаможслужбы и его заместителя по подозрению во взятках. Об этом говорится в Telegram-канале украинского ведомства.

По данным следствия, чиновники систематически вымогали деньги у руководителей региональных отделений таможни. Взамен они обещали не создавать им «искусственных препятствий в профессиональной деятельности». В СБУ отметили, что за год было зафиксировано «не менее восьми фактов ежемесячных поборов».

Чиновников задержали в момент получения взятки, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время ведутся обыски в 28 офисах центрального аппарата Государственной таможенной службы, а также в региональных подразделениях.

9 июля сообщалось, что сотрудники СБУ провели обыски в центральном аппарате Гостаможенной службы.

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      Марина Совина
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