На Украине задержали главу департамента таможни при передаче взятки

СБУ задержала директора департамента таможни Украины при передаче взятки

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала директора департамента ведомственной безопасности и контроля украинской Гостаможслужбы и его заместителя по подозрению во взятках. Об этом говорится в Telegram-канале украинского ведомства.

По данным следствия, чиновники систематически вымогали деньги у руководителей региональных отделений таможни. Взамен они обещали не создавать им «искусственных препятствий в профессиональной деятельности». В СБУ отметили, что за год было зафиксировано «не менее восьми фактов ежемесячных поборов».

Чиновников задержали в момент получения взятки, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время ведутся обыски в 28 офисах центрального аппарата Государственной таможенной службы, а также в региональных подразделениях.

9 июля сообщалось, что сотрудники СБУ провели обыски в центральном аппарате Гостаможенной службы.