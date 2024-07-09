Сотрудники СБУ провели обыски в Гостаможенной службе Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в центральном аппарате Гостаможенной службы. Об этом в Telegram сообщает украинский журналист Тарас Середич.
«Прямо сейчас! Происходят обыски в центральном аппарате Государственной таможенной службы Украины», — говорится в публикации.
Журналист добавил, что по делу о взятке также был задержан глава Винницкой таможни.
Ранее следователи Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск у бывшего координатора программы президента страны Владимира Зеленского «Большая стройка» Юрия Голика. Отмечалось, что Голик был «идеологом» вышеуказанной программы.