В Пентагоне ответили на вопрос о поставках оружия Украине после сентября

Сингх: Пентагон работает над сохранением военной помощи Украине после сентября

Пентагон работает над сохранением военной помощи Украине после сентября, когда в США завершится текущий финансовый год. Об этом сообщила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх, ее цитирует РИА Новости.

Она заявила, что этот вопрос прорабатывается с конгрессом. По словам Сингх, дальнейшие поставки оружия Киеву поддерживают как демократы, так и республиканцы.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин считает, что ни один вид вооружений Запада не станет панацеей для Украины, которая поможет ей одержать победу в конфликте с Россией. По мнению Вашингтона, Киеву необходимо применить американские вооружения таким образом, чтобы заручиться наиболее выгодной позицией на возможных будущих переговорах.