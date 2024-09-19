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22:52, 19 сентября 2024Мир

В Пентагоне ответили на вопрос о поставках оружия Украине после сентября

Сингх: Пентагон работает над сохранением военной помощи Украине после сентября

Фото: Al Drago / Reuters

Пентагон работает над сохранением военной помощи Украине после сентября, когда в США завершится текущий финансовый год. Об этом сообщила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх, ее цитирует РИА Новости.

Она заявила, что этот вопрос прорабатывается с конгрессом. По словам Сингх, дальнейшие поставки оружия Киеву поддерживают как демократы, так и республиканцы.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин считает, что ни один вид вооружений Запада не станет панацеей для Украины, которая поможет ей одержать победу в конфликте с Россией. По мнению Вашингтона, Киеву необходимо применить американские вооружения таким образом, чтобы заручиться наиболее выгодной позицией на возможных будущих переговорах.

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      Марина Совина
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