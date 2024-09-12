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22:42, 12 сентября 2024Мир

Пентагон отказался считать западное оружие панацеей для Киева

Пресс-секретарь Пентагона заявил, что ни одно оружие не будет панацеей для Киева

Фото: Al Drago / Reuters

Минобороны США считает, что ни один вид вооружений Запада не станет панацеей для Киева, которая помогла бы Украине одержать победу. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

По словам Райдера, такое мнение выразил министр обороны США Ллойд Остин на авиабазе Рамштайн. «Он подчеркнул, что нет какого-то одного вида оружия, нет панацеи, которая позволит Украине преуспеть», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что, как считает Вашингтон, Киеву необходимо применить американские вооружения таким образом, чтобы заручиться наиболее выгодной позицией на возможных будущих переговорах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прямое участие Запада в конфликте на Украине меняет его суть. По его словам, прямое участие стран Запада в конфликте на Украине будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. В таком случае Москва, имея в виду изменение сути конфликта, будет принимать соответствующие решения, исходящие из тех угроз, которые будут создаваться, заключил Путин.

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      Марина Совина
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