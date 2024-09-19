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17:41, 19 сентября 2024Мир

В постпредстве России при ОБСЕ заявили об уничтожении двух третей полученных Киевом Abrams

Дипломат Буякевич: две трети поставленных на Украину Abrams уничтожены

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Две трети поставленных на Украину американских танков Abrams уничтожены. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба постоянного представительства России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) со ссылкой на заместителя постпреда Максима Буякевича.

Дипломат напомнил, что западные страны развернули дискуссию о перспективах применения высокоточных дальнобойных вооружений по объектам в глубине территории России. По его словам, эта тема становится особенно актуальной для союзников Киева на фоне того, «как излишне разрекламированная натовская техника горит под натиском русского оружия».

«Взять хотя бы хваленые американские танки "Абрамс": две трети от всех поставленных уже уничтожены, и это несмотря на то, что командование ВСУ крайне редко вводит их в бой», — заключил Буякевич.

Ранее в США заявили, что украинская армия теряет танки Abrams со значительной скоростью. Уточняется, что более 20 из 31 танка, поставленных Вашингтоном Украине, были уничтожены, выведены из строя или захвачены.

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      Виктория Кондратьева
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