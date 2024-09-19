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06:03, 20 сентября 2024Мир

В России обратили внимание на уникальность операции Израиля в Ливане

Политолог Кузнецов: «Моссад» впервые массово атаковал противников в Ливане

Фото: Hassan Hankir / Reuters

Взрывы в Ливане, организованные израильской разведкой «Моссад», впервые приобрели массовый характер благодаря промышленному производству устройств со взрывчаткой. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований Глеб Кузнецов.

«Уникальность события заключается в использовании промышленного производства для спецопераций. Подобное ранее не встречалось», — оценил он действия спецслужб Израиля.

Израильские спецслужбы и ранее атаковали противников с использованием телефонов и другой техники, ликвидируя конкретных представителей враждебных организаций, напомнил эксперт. Теперь «Моссад» организовал настоящее производство тысяч устройств со встроенной функцией подрыва, что, по мнению Кузнецова, можно считать мировой сенсацией.

Ранее стало известно, что «Моссад» разработал специальное взрывчатое вещество, которое нельзя обнаружить сканерами. Именно оно было заложено в пейджеры и другие устройства, взорвавшиеся в Бейруте 17-18 сентября.

Дмитрий Попов
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