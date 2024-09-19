Рогов процитировал песню Высоцкого в ответ на «план победы» Зеленского

Заявление Владимира Зеленского о «плане победы» над Россией заставляет вспомнить строчку из песни Владимира Высоцкого. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

Так он ответил на слова Зеленского, который сообщал, что «план победы» Украины полностью подготовлен — для этого проработаны все пункты. Политик также указывал, что мирный план Украины по основным пунктам готов на 90 процентов и Киев представит его международным союзникам на следующей неделе.

«Зеленский то кричит о плане мира, то о плане победы, то еще о каком-то плане. Он ведет себя как герой известной песни Владимира Высоцкого — "он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж". Поведение Зеленского напоминает именно это», — считает Рогов.

Он отметил, что Зеленский, говоря о мире, отдал Вооруженным силам Украины приказ напасть на Курскую область. Украинский политик говорит о победе, однако при этом теряет позиции в Донбассе, подчеркнул Рогов и добавил, что Зеленский не отвечает за свои слова.

На «план победы» отреагировал и депутат Госдумы Михаил Шеремет. Парламентарий заявил, что Зеленский толкает Украину в пропасть, а народ страны — к уничтожению.