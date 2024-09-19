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11:52, 19 сентября 2024Россия

В России рассказали об ответе на создание базы НАТО у границы

Депутат Чепа заявил о неизбежном ответе России на новую базу НАТО в Финляндии

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия ответит на создание базы НАТО у границы в Финляндии укреплением своей обороноспособности: размещением систем противовоздушно и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), увеличением численности вооруженных сил и другими способами, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«НАТО рассматривает Россию как единственную угрозу для себя в Европе. Потому и размещение любой базы альянса вблизи наших границ — угроза для нас, — объяснил депутат. — Мы вынуждены будем принимать соответствующие меры. Их содержание будет зависеть от того, что за база это окажется».

В частности, по словам Чепы, Россия вынуждена будет укрепить системы ПВО и ПРО. Также уже идет создание двух дополнительных военных округов, увеличение численности вооруженных сил.

«Это связано, в том числе, и с угрозами со стороны НАТО. Нас вынуждают принимать ответные меры: увеличивать численность ВС, увеличивать бюджет на оборону», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что альянс НАТО начал строительство новой базы в финской Лапландии, которая станет форпостом к северу от российской границы. Курировать работу базы будет Швеция, планирующая передислоцировать туда от 20 до 50 своих офицеров.

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