В России возбудили дело в отношении экс-заместителя главреда «Новой газеты»

В России возбудили дело против экс-заместителя главреда «Новой газеты» Мартынова

В России возбудили дело в отношении бывшего заместителя главреда «Новой газеты» Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом), сообщает ТАСС.

Мартынову вменяется статья 284.1 («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ») УК России.

Причиной возбуждения уголовного дела стала работа Мартынова в издании «Новая газета. Европа» (признана нежелательной в РФ организацией) в проекте «Свободный университет» (Briva Universitate), деятельность которого также признана нежелательной в России.

Ранее сообщалось, что российский суд попросили заочно арестовать журналиста-иноагента Карена Шаиняна (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

