Российский суд попросили заочно арестовать журналиста-иноагента

Следствие просит о заочном аресте блогера-иноагента Шаиняна за экстремизм

Савеловский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя о заочном аресте журналиста и блогера Карена Шаиняна (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

Следственные органы просят суд избрать журналисту меру пресечения по уголовному делу об экстремизме. Шаиняну вменяется статья 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской организации»), которая предусматривает максимальное наказание до восьми лет лишения свободы.

Ранее суд отказывал следователю в выдаче санкции на заочный арест журналиста.

В апреле 2022 года Минюст внес Шаиняна в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В июле 2023 года он пополнил перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. А через месяц МВД России объявило журналиста в розыск.

