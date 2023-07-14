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14:27, 14 июля 2023Интернет и СМИ

Журналиста Шаиняна внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес журналиста Карена Шаиняна в перечень террористов и экстремистов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Росфинмониторинг включил российского журналиста и блогера Карена Шаиняна (внесен Минюстом в список иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Его данные были добавлены в реестр на сайте Росфинмониторинга.

«Шаинян Карен Багратович, 01.07.1981 года рождения, город Иркутск», — говорится в базе.

Минюст добавил Шаиняна в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в апреле 2022 года. Помимо него, иноагентами тогда были признаны блогер Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман и художник-карикатурист Сергей Елкин.

Карен Шаинян был сотрудником изданий «Коммерсантъ Деньги», «Сноб» и «Вокруг света». Также работал над документальными фильмами. На своем YouTube-канале журналист публикует видео, посвященные актуальной общественно-политической повестке, а также ролики, посвященные теме ЛГБТ. На канал подписано более 200 тысяч пользователей.

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    Маргарита Щигарева
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