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Журналиста Карена Шаиняна признали иноагентом

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналиста Карена Шаиняна

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналиста и владельца популярного YouTube-канала Карена Шаиняна. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Шаинян был авторов в крупных российских СМИ, позже переквалифицировавшись в издателя. Вместе с продюсером и журналистом Михаилом Зыгарем он создал диджитал-проекты «1917» и «1968». Сейчас он ведет первый в России канал об ЛГБТ-сообществе.

Помимо Шаиняна, иноагентами признали еще восьмерых человек — журналиста и блогера Юрия Дудя, политолога Екатерину Шульман, карикатуриста Сергея Елкина, основателя The Insider Романа Доброхотова. Также в перечень внесены Регина Дзугкоева, Мария Сабунаева, Алексей Семенов и Кирилл Кругликов.

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Марина Совина
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