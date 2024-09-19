В России заявили о «катастрофической» нехватке работников в одной отрасли

Глава сети «Раковая» Ничипурук: кадровый голод в общепите стал катастрофическим

К настоящему времени нехватка кадров в сфере российского общественного питания (общепита) приобрела катастрофический характер и стала сильно сдерживать развитие отрасли. Об этом заявила основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук, его слова приводит «Коммерсантъ».

Глава сети заведений добавил, что в действующих точках сейчас не хватает 20 процентов персонала. В результате заполнить новые рестораны персоналом стало крайне сложно. «Мы не понимаем, как заполнить новый ресторан сотрудниками», — посетовал Ничипурук.

О резком росте спроса на новых сотрудников в российском общепите сообщили и аналитики портала по поиску работы hh.ru. По итогам совместного исследования с экспертами сети «Крошка картошка» они пришли к выводу, что в январе-сентябре 2024 года в этой сфере число вакансий выросло на 28 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го.

Как подчеркивают специалисты, сильнее всего за этот период времени увеличился интерес работодателей к найму уборщиков (плюс 41 процент), курьеров (плюс 31 процент), официантов и барменов (плюс 30 процентов). Заметно вырос спрос и на менеджеров с бухгалтерами — плюс 22 и 29 процентов соответственно. В итоге сейчас отрасли не хватает в общей сложности около 30 тысяч работников, резюмировали аналитики.

Ранее эксперты из компании Arthur Consulting спрогнозировали резкий рост дефицита кадров в еще одной отрасли российской экономики. Согласно их ожиданиям, к 2030 году нехватка работников в сфере логистики может увеличиться на 50 процентов и составить в общей сложности 1,5 миллиона человек. В настоящее время, как подчеркивают аналитики, отрасль нуждается в притоке около 20 процентов персонала.