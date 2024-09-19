В России заявили об изменении риторики США по урегулированию конфликта на Украине

«Известия»: США намерены помогать Украине, пока не будет заключен мир

Представители посольства США в России в беседе с «Известиями» заявили, что Вашингтон намерен помогать Украине, пока не будет заключен мир.

«Мы будем продолжать оказывать помощь украинскому правительству и украинскому народу до тех пор, пока не будет достигнут прочный и справедливый мир», — отметили в посольстве США. Однако там не пояснили, что именно подразумевается под «справедливым» миром.

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов указал на изменение риторики США по прекращению украинского конфликта. По его мнению, у Вашингтона больше нет надежд на победу Украины, и это заставляет их снизить планку ожиданий.

«Сейчас администрации Байдена хотелось бы выступить в роли миротворца. Отсюда и сдвиги в риторике в пользу каких-то договоренностей о прекращении огня», — заявил Кортунов.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что переломный момент в конфликте на Украине произошел еще до атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. По словам Риттера, ВСУ «несут огромные потери», так как отправили свои оставшиеся воинские части для атаки на Курскую область.