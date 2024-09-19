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20:39, 19 сентября 2024Моя страна

В российском заповеднике запечатлели дневную охоту серой цапли

В российском заповеднике «Калужские засеки» засняли дневную охоту серой цапли

В российском заповеднике «Калужские засеки» засняли дневную охоту серой цапли. Соответствующее видео появилось на странице природного комплекса во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах запечатлена птица, внимательно изучающая реку. Она медленно сделала один шаг, остановилась и затем резко погрузила свой клюв в воду. Видно, что цапле удалось поймать в реке небольшую рыбу.

«Посмотрите, сколько терпения и упорства у птицы. И удача ей, разумеется, улыбнулась: рыбу она поймала», — подписали ролик авторы поста.

Ранее в национальном парке «Таганай» на Южном Урале на территории Челябинской области также засняли дневную охоту бородатой неясыти. Тогда фотоловушка запечатлела охотничью птицу на поваленном дереве у реки. Она некоторое время осматривалась и затем решила перелететь на другой конец дерева.

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      Мария Винар
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