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23:12, 19 сентября 2024Мир

В США отменили встречу Трампа с президентом Польши

Reuters: в Пенсильвании отменили встречу Трампа с президентом Польши Дудой

Фото: Jim LoScalzo / CNP / AdMedia / Global Look Press

Встреча кандидата в президенты США Дональда Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой в штате Пенсильвания была отменена. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Reuters.

«Cовместное появление Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды в колеблющемся штате Пенсильвания было отменено», — рассказал источник.

Причины отмены встречи на данный момент неизвестны. Отмечается, что для Трампа поддержка около 700 тысяч польских американцев, проживающих в колеблющейся Пенсильвании, может иметь решающую роль для победы на предстоящих выборах главы государства.

Ранее стало известно, что американские избиратели сочли Трампа более способным справиться с украинским кризисом. Согласно исследованию, 51 процент американцев считает, что бывший американский лидер лучше справится с конфликтом на Украине, чем Харрис.

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      Артём Верейкин
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