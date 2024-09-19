В США отменили встречу Трампа с президентом Польши

Reuters: в Пенсильвании отменили встречу Трампа с президентом Польши Дудой

Встреча кандидата в президенты США Дональда Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой в штате Пенсильвания была отменена. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Reuters.

«Cовместное появление Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды в колеблющемся штате Пенсильвания было отменено», — рассказал источник.

Причины отмены встречи на данный момент неизвестны. Отмечается, что для Трампа поддержка около 700 тысяч польских американцев, проживающих в колеблющейся Пенсильвании, может иметь решающую роль для победы на предстоящих выборах главы государства.

Ранее стало известно, что американские избиратели сочли Трампа более способным справиться с украинским кризисом. Согласно исследованию, 51 процент американцев считает, что бывший американский лидер лучше справится с конфликтом на Украине, чем Харрис.