Американцы сочли Трампа более способным справиться с украинским кризисом

NYT: американцы сочли Трампа более способным справиться с украинским кризисом

Американские избиратели сочли кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа более способным справиться с украинским кризисом. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные газетой The New York Times (NYT).

Согласно исследованию, 51 процент американцев считает, что бывший американский лидер лучше справится с конфликтом на Украине, 43 процента опрошенных отдали предпочтение в этом вопросе конкуренту Трампа вице-президенту США Камале Харрис.

Ранее стало известно, что Харрис опередила своего оппонента-республиканца Трампа на рекордные шесть процентных пунктов. Социологи консалтинговой группы Morning Consult опросили 11 022 потенциальных американских избирателей в период с 13 по 15 сентября.