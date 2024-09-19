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13:54, 19 сентября 2024Экономика

В «Теремке» прокомментировали сообщения о штрафах за нарушения при хранении еды

В «Теремке» заявили, что уже устранили выявленные Роспотребнадзором нарушения

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В «Теремке» не получали информацию о штрафах, данные о которых приводят СМИ, а выявленные Роспотребнадзором нарушения в ресторанах уже устранили. Об этом со ссылкой на пресс-службу сети сообщает РИА Новости.

Ранее в четверг, 19 сентября, «Известия» написали, что по итогам проверок надзорное ведомства выписало 66 протоколов об административных нарушениях, а также штрафы на сумму 870 тысяч рублей. В публикации говорилось, что по итогам проверок в АО «Теремок-Инвест» и «Теремок-Стрит» на фоне нарушений при хранении с реализации было снято 124 и 8 килограммов еды соответственно.

«Основное выявленное нарушение — хранение кофе и корицы при температуре выше 20 градусов», — прокомментировали в «Теремке», указав, что ситуация связана с «курьезными нормативами», сохраняющимися в законодательстве. Основатель и управляющий сети ресторанов Михаил Гончаров, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос пищевой безопасности важен и компания понимает необходимость проверок.

Ранее в России заявили о катастрофической нехватке кадров в сфере общепита. По словам основателя сети гастробаров «Раковая» Евгения Ничипурука, в действующих точках сейчас не хватает 20 процентов персонала, а заполнить новые рестораны персоналом бизнесу крайне сложно.

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      Дмитрий Воронин
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