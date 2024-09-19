Великобритания обвинила Израиль в подрыве мира

Постпред Британии при ООН Вудворд: Израиль подрывает мир на Ближнем Востоке

Израиль своими действиями подрывает мир на Ближнем Востоке и должен как можно скорее покинуть оккупированные территории Палестины. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, сообщается на официальном сайте правительства королевства.

«Соединенное Королевство серьезно обеспокоено продолжающимися действиями Израиля, которые подрывают перспективы мира. Израиль должен как можно скорее покинуть оккупированные палестинские территории. И необходимо приложить все усилия для создания условий для переговоров, которые обеспечат суверенную, жизнеспособную и свободную Палестину», — отметила дипломат.

Также Вудворд объяснила, что Соединенное Королевство воздержалось при голосовании по резолюции о требовании к Тель-Авиву покинуть палестинские территории, потому что документ «не обеспечивает эффективного продвижения решения о двух государствах, Израиля и Палестины, которое необходимо для достижения мира».

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Израиль покинуть оккупированные территории Палестины. Документ также требует от Тель-Авива «возмещения всего ущерба, причиненного в результате незаконной оккупации территорий».