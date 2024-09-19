Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:43, 19 сентября 2024Бывший СССР

Венгрия вслед за Германией устремилась в Среднюю Азию

Министр иностранных дел Сийярто: компании Венгрии начнут работу в Средней Азии
СюжетСанкции против России:
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters

Первые компании из Венгрии выходят на рынок в Средней Азии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на встрече с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым, передает издание Kabar.kg.

«Сейчас на рынок Кыргызстана выходят венгерские компании в сфере сельского хозяйства, медицинской и пищевой промышленности», — заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства. Сийярто отметил, что объем торговли между Будапештом и Бишкеком побил все рекорды 30-летнего сотрудничества.

Встреча проходила в рамках четвертого заседания Киргизско-венгерского стратегического совета. Она прошла через два дня после встречи главы Киргизии Садыра Жапарова и других лидеров среднеазиатских стран с канцлером Германии Олафом Шольцем в столице Казахстана.

В рамках встречи стороны также обсудили венгерские инвестиции в киргизскую зеленую сферу, сельское хозяйство и развитие Будапештом транспортной инфраструктуры среднеазиатской страны.

В июле 2023 года Сийярто заявил о растущей роли Средней Азии в торговле с Европой в условиях санкций против России и формирования нового мирового порядка.

Ранее Шольц посетил Казахстан и Узбекистан для улучшения дружеских отношений со странами Средней Азии и для ослабления роли Китая в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Лидер «Хезболлы» объявил о состоянии войны с Израилем

      Слияние черных дыр раскроет новые частицы

      Туристка продала все имущество ради кругосветного круиза и лишилась его из-за одной ошибки

      Суд рассмотрит дело известного стендап-комика о дискредитации ВС России

      Совершившую 16 лет назад попытку расправы над дочерью Мартынову освободили из-под стражи

      Авиация Израиля нанесла удары по поселениям на юге Ливана

      Бронь сотрудников обойдется украинским работодателям до 720 долларов в месяц

      Газзаев сравнил Миранчука с Месси

      Мужчина установил камеру наблюдения на голове дочери

      В США признали атаку ВСУ на Курскую область катастрофическим провалом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше