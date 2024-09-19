Венгрия вслед за Германией устремилась в Среднюю Азию

Министр иностранных дел Сийярто: компании Венгрии начнут работу в Средней Азии

Первые компании из Венгрии выходят на рынок в Средней Азии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на встрече с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым, передает издание Kabar.kg.

«Сейчас на рынок Кыргызстана выходят венгерские компании в сфере сельского хозяйства, медицинской и пищевой промышленности», — заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства. Сийярто отметил, что объем торговли между Будапештом и Бишкеком побил все рекорды 30-летнего сотрудничества.

Встреча проходила в рамках четвертого заседания Киргизско-венгерского стратегического совета. Она прошла через два дня после встречи главы Киргизии Садыра Жапарова и других лидеров среднеазиатских стран с канцлером Германии Олафом Шольцем в столице Казахстана.

В рамках встречи стороны также обсудили венгерские инвестиции в киргизскую зеленую сферу, сельское хозяйство и развитие Будапештом транспортной инфраструктуры среднеазиатской страны.

В июле 2023 года Сийярто заявил о растущей роли Средней Азии в торговле с Европой в условиях санкций против России и формирования нового мирового порядка.

Ранее Шольц посетил Казахстан и Узбекистан для улучшения дружеских отношений со странами Средней Азии и для ослабления роли Китая в регионе.