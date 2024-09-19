Жителей европейской части России предупредили о последних днях летней погоды

Вильфанд предупредил жителей европейской России о последних днях летней погоды

Жителям европейской России нужно наслаждаться последними днями летней погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, температура воздуха к воскресенью опустится больше, чем на десять градусов. По словам синоптика, погода «продолжала существовать в суперлетнем июльском режиме».

Он отметил, что в пятницу, 20 сентября, температура понизится до плюс 20-22 градусов. Она будет соответствовать норме второй половины июня. В субботу, 21 сентября, она упадет еще на пару градусов.

«Значительное понижение, связанное со вторжением действительно холодных воздушных масс, будет… уже в воскресенье», — предупредил он. По словам Вильфанда, 22 сентября днем будет 11-16 градусов, а ночью — 2-7 градусов.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что аномальная жара вернется в столицу в октябре.