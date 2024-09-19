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13:02, 19 сентября 2024Интернет и СМИ

«ВКонтакте» запустила масштабное обновление

Пользователям «ВКонтакте» стал доступен новый дизайн «VK Мессенджера»

Изображение: «ВКонтакте»

«ВКонтакте» запустила масштабное обновление — пользователям стал доступен новый интерфейс «VK Мессенджера» в веб-версии соцсети. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Уточняется, что в новом интерфейсе упростили навигацию и добавили папки с чатами. Переключиться на него можно в меню мессенджера. При этом скорость взаимодействия с сервисом повысится на 30 процентов, а переход в «VK Мессенджер» из других разделов соцсети станет моментальным.

Также пользователям будет доступен ряд функциональных новинок, таких как расшифровка видеосообщений, меню действий по правому клику и анимация реакций. После обновления юзеры получат возможность отправлять тихие и исчезающие сообщения с таймером автоматического удаления, а также настраивать компактный вид раздела.

Для чатов можно будет устанавливать необычное тематическое и цветовое оформление. Навигация внутри чата тоже изменится — появится возможность по клику на фото или имени собеседника открывать карточку с материалами беседы и основной информацией.

В августе пользователям «ВКонтакте» стала доступна уникальная функция — настройка меню в приложении. Юзеры получили возможность закреплять разделы в соответствии со своими приоритетами.

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      Варвара Кошечкина
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