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20:58, 19 сентября 2024Экономика

Власти прокомментировали сообщения о нехватке меда в России

Минсельхоз: объемы производства меда сохранятся в России на уровне 2023 года

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Минсельхоз РФ ожидает сохранения объемов производства меда в России в текущем году на уровне 2023-го, что в полной мере обеспечит внутренний рынок. Об этом со ссылкой на комментарий ведомства сообщает ТАСС.

В министерстве уточнили, что в прошлом году в стране было выпущено 64,5 тысячи тонн меда, а в 2024-м гибель пчелосемей была зафиксирована на уровне 0,1 процента, оказавшемся ниже прошлогоднего.

В четверг, 19 сентября, Telegram-канал Shot поделился данными о том, что цены на натуральный мед в России выросли на 30-50 процентов на фоне нехватки продукции из-за потерь пчел в ключевых отечественных медоносных регионах, которую в свою очередь связали с использованием для опыления полей агрохимикатов.

Ранее производители объясняли значительный рост цен на мед тем, что некоторые посещаемые пчелами растения повредили заморозки, дожди и жара, а также влиянием инфляции, писал Shopper's. В Башкирии указали, что из-за погодных условий почти не выпустят липового меда.

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      Дмитрий Воронин
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